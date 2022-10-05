Суд Кемерова установил виновность бывшего директора «Зимней вишни» во взяточничестве

Центральный районный суд города Кемерова установил виновность экс-гендиректора и совладельца «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского в даче взятки главе регионального Госстройнадзора.

«Суд установил, Вишневский совершил преступление при следующих обстоятельствах: при посредничестве передал взятку начальнику инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Комковой», — передаёт ТАСС оглашение приговора суда.

Отмечается, что взятка была дана «за незаконные действия и бездействие в пользу ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» при реконструкции второй очереди здания.

24 мая МЧС России направило в суд апелляционную жалобу на приговор пожарным, осуждённым за халатность при тушении пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.

В марте 2018 года произошёл пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, жертвами которого стали 60 человек, в том числе 37 детей.