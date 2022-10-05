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Суд Кемерова установил виновность бывшего директора «Зимней вишни» во взяточничестве

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Центральный районный суд города Кемерова установил виновность экс-гендиректора и совладельца «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского в даче взятки главе регионального Госстройнадзора.
Суд Кемерова установил виновность бывшего директора «Зимней вишни» во взяточничестве
  • globallookpress.com
  • © 42.mchs. gov.ru

«Суд установил, Вишневский совершил преступление при следующих обстоятельствах: при посредничестве передал взятку начальнику инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Комковой», — передаёт ТАСС оглашение приговора суда.

Отмечается, что взятка была дана «за незаконные действия и бездействие в пользу ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» при реконструкции второй очереди здания.

24 мая МЧС России направило в суд апелляционную жалобу на приговор пожарным, осуждённым за халатность при тушении пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.

В марте 2018 года произошёл пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, жертвами которого стали 60 человек, в том числе 37 детей. 

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