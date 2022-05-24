МЧС России обжаловало приговор пожарным по делу «Зимней вишни»

Короткая ссылка
МЧС России направило в суд апелляционную жалобу на приговор пожарным Сергею Генину и Андрею Бурсину, осуждённым за халатность при тушении пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.
МЧС России обжаловало приговор пожарным по делу «Зимней вишни»
  • РИА Новости

Об этом, как пишет ТАСС, сообщил статс-секретарь — замглавы МЧС Алексей Серко.

«МЧС России направило апелляционную жалобу, в которой выражено несогласие с приговором в связи с его незаконностью и необоснованностью», — сказал он.

В октябре 2021 года в Кемерове огласили приговоры по первому уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

Обвиняемыми по этому делу были восемь человек: гендиректор ТЦ Надежда Судденок, глава компании — собственника ТЦ («Кемеровский кондитерский комбинат») Юлия Богданова, технический директор этой фирмы Георгий Соболев, глава обслуживавшей противопожарную систему в ТЦ компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, инженер противопожарной системы Александр Никитин, сотрудник ЧОПа Сергей Антюшин, руководитель тушения пожара в «Зимней вишне» Андрей Бурсин и начальник пожарного караула Сергей Генин.

Наибольший срок получила Юлия Богданова, которую приговорили к 14 годам колонии, тогда как гособвинение запрашивало 14,5 года тюрьмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить