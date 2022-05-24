МЧС России обжаловало приговор пожарным по делу «Зимней вишни»

МЧС России направило в суд апелляционную жалобу на приговор пожарным Сергею Генину и Андрею Бурсину, осуждённым за халатность при тушении пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.

Об этом, как пишет ТАСС, сообщил статс-секретарь — замглавы МЧС Алексей Серко.

«МЧС России направило апелляционную жалобу, в которой выражено несогласие с приговором в связи с его незаконностью и необоснованностью», — сказал он.

В октябре 2021 года в Кемерове огласили приговоры по первому уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

Обвиняемыми по этому делу были восемь человек: гендиректор ТЦ Надежда Судденок, глава компании — собственника ТЦ («Кемеровский кондитерский комбинат») Юлия Богданова, технический директор этой фирмы Георгий Соболев, глава обслуживавшей противопожарную систему в ТЦ компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, инженер противопожарной системы Александр Никитин, сотрудник ЧОПа Сергей Антюшин, руководитель тушения пожара в «Зимней вишне» Андрей Бурсин и начальник пожарного караула Сергей Генин.

Наибольший срок получила Юлия Богданова, которую приговорили к 14 годам колонии, тогда как гособвинение запрашивало 14,5 года тюрьмы.