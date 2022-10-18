Обвинение обжаловало приговор экс-гендиректору «Зимней вишни» Вишневскому

Гособвинение обжаловало приговор бывшему гендиректору и совладельцу «Зимней вишни» Вячеславу Вишневскому, приговорённому к восьми годам колонии за взятку главе регионального Госстройнадзора при реконструкции ТРЦ.

Об этом сообщили в Центральном районном суде Кемерова.

«Приговор не вступил в законную силу, поступило апелляционное представление от прокурора», — приводит сообщение суда ТАСС.

Ранее Центральный районный суд Кемерова приговорил Вишневского к восьми годам колонии за взятку.

24 мая МЧС России направило в суд апелляционную жалобу на приговор пожарным, осуждённым за халатность при тушении пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.

В марте 2018 года в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар, жертвами которого стали 60 человек, в том числе 37 детей.