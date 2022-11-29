В Ставропольском крае направят 29 млрд рублей на здравоохранение в 2023 году

В бюджете Ставропольского края на следующий год предусмотрели почти 29 млрд рублей на здравоохранение.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона.

«На льготное обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями направлено 2,9 млрд рублей, строительство и реконструкцию объектов здравоохранения — 1,4 млрд рублей», — говорится в сообщении.

На реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения направили 2,1 млрд рублей.

Также стало известно, что в Татарстане в 2022 году на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» выделили более 4 млрд рублей, передаёт «Реальное время».

«Из них 60% средств поступило в республику на реализацию нового направления программы модернизации первичного звена», — отметил министр здравоохранения республики Марат Садыков.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области направили более 1 млрд рублей на улучшение качества медпомощи в 2022 году.