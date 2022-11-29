«Вкусно — и точка» начнёт продавать наборы «Кидс комбо» с книжками для детей

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Рестораны быстрого питания «Вкусно — и точка» с 12 декабря запустят детские наборы «Кидс комбо» в некоторых городах России. Такие же наборы ранее продавались в «Макдоналдсе» под названием «Хэппи мил».
«Вкусно — и точка» начнёт продавать наборы «Кидс комбо» с книжками для детей
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Вкусно — и точка» запускает детские наборы с сюрпризом — «Кидс комбо». Уже с 12 декабря они будут доступны для заказа в точках сети в Новокузнецке, Новосибирске, Бердске, Барнауле, а также Томске, Кемерове и Красноярске», — говорится в заявлении сети.

По всей России такие наборы появятся до конца января 2023 года.

В качестве подарка в детские наборы войдут 14 книг с головоломками и лабиринтами, уточняет агентство.

Как стало известно ранее, заведения компании «Развитие РОСТ», являющейся бывшим франчайзи «Макдоналдса», начнут с 1 декабря работу под брендом «Вкусно — и точка».

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