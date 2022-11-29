«Вкусно — и точка» начнёт продавать наборы «Кидс комбо» с книжками для детей
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Вкусно — и точка» запускает детские наборы с сюрпризом — «Кидс комбо». Уже с 12 декабря они будут доступны для заказа в точках сети в Новокузнецке, Новосибирске, Бердске, Барнауле, а также Томске, Кемерове и Красноярске», — говорится в заявлении сети.
По всей России такие наборы появятся до конца января 2023 года.
В качестве подарка в детские наборы войдут 14 книг с головоломками и лабиринтами, уточняет агентство.
Как стало известно ранее, заведения компании «Развитие РОСТ», являющейся бывшим франчайзи «Макдоналдса», начнут с 1 декабря работу под брендом «Вкусно — и точка».