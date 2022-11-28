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Заведения франчайзи «Макдоналдса» с 1 декабря будут работать под брендом «Вкусно — и точка»

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Заведения компании «Развитие РОСТ», являющейся бывшим франчайзи «Макдоналдса», начнут с 1 декабря работу под брендом «Вкусно — и точка».
Заведения франчайзи «Макдоналдса» с 1 декабря будут работать под брендом «Вкусно — и точка»
  • РИА Новости

Отмечается, что у компании девять ресторанов на вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга.

«С 1 декабря предприятия ООО «Развитие РОСТ»... продолжат свою работу в России под брендом «Вкусно — и точка», — приводит ТАСС заявление.

Ранее стало известно, что сеть предприятий быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» планирует 29 ноября запустить доставку через «Яндекс Еду» и Delivery Club в 21 городе.

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