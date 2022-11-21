Сеть «Вкусно — и точка» запускает доставку

Сеть предприятий быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» планирует 29 ноября запустить доставку через «Яндекс Еду» и Delivery Club в 21 городе.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение компании, доставку планируется запустить, в частности, в таких городах, как Архангельск, Калининград, Омск, Смоленск, Ставрополь, Тверь и др.

До конца года сервис станет доступен в Москве и Санкт-Петербурге, к концу зимы — во всех регионах присутствия сети.

Ранее сообщалось, что владелец сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» Александр Говор приобретает 100% российских активов логистического партнёра Макдоналдса — специализирующейся на логистике продуктов питания компании Havi Logistics.

16 мая Макдоналдс объявил об уходе с российского рынка и о начале продажи своего бизнеса в России.