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Сеть «Вкусно — и точка» запускает доставку

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Сеть предприятий быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» планирует 29 ноября запустить доставку через «Яндекс Еду» и Delivery Club в 21 городе.
Сеть «Вкусно — и точка» запускает доставку
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение компании, доставку планируется запустить, в частности, в таких городах, как Архангельск, Калининград, Омск, Смоленск, Ставрополь, Тверь и др.

До конца года сервис станет доступен в Москве и Санкт-Петербурге, к концу зимы — во всех регионах присутствия сети.

Ранее сообщалось, что владелец сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» Александр Говор приобретает 100% российских активов логистического партнёра Макдоналдса — специализирующейся на логистике продуктов питания компании Havi Logistics.

16 мая Макдоналдс объявил об уходе с российского рынка и о начале продажи своего бизнеса в России.

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