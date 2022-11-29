Кардиолог Ашихмин посоветовал не перегружать себя во время погодных «качелей»

Кардиолог Ярослав Ашихмин рассказал, что делать во время погодных «качелей».

«Универсального способа пережить такие дни нет. Надо постоянно измерять давление, которое не должно превышать 135 на 85, не перегружать себя физическими упражнениями, пить много жидкости, не переедать и по возможности избегать стрессов», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, при понижении давления можно пить крепкий сладкий чай или кофе. Также допустимы неспешные прогулки на свежем воздухе.

Со своей стороны, врач общей практики и главный врач клиники Preventamed Елена Кудашкина в беседе с Life.ru рекомендовала соблюдать режим сна во время так называемой «барической горы».

Как отметила эксперт, не менее важен питьевой режим и прогулки на свежем воздухе.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов заявил, что в дни барического «неспокойствия» важно высыпаться и соблюдать режим.