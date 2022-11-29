Кардиолог Ашихмин посоветовал не перегружать себя во время погодных «качелей»
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«Универсального способа пережить такие дни нет. Надо постоянно измерять давление, которое не должно превышать 135 на 85, не перегружать себя физическими упражнениями, пить много жидкости, не переедать и по возможности избегать стрессов», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».
По его словам, при понижении давления можно пить крепкий сладкий чай или кофе. Также допустимы неспешные прогулки на свежем воздухе.
Со своей стороны, врач общей практики и главный врач клиники Preventamed Елена Кудашкина в беседе с Life.ru рекомендовала соблюдать режим сна во время так называемой «барической горы».
Как отметила эксперт, не менее важен питьевой режим и прогулки на свежем воздухе.
Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов заявил, что в дни барического «неспокойствия» важно высыпаться и соблюдать режим.