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Врач Белов посоветовал соблюдать режим дня во время барического «неспокойствия»

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Врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов заявил, что в дни барического «неспокойствия» важно высыпаться и соблюдать режим.
Врач Белов посоветовал соблюдать режим дня во время барического «неспокойствия»
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«Отклонение в большую или меньшую сторону даже на 10 мм даёт о себе знать, нарушая нормальное функционирование организма. Тяжелее всего реагируют на перепады давления в атмосфере люди с заболеваниями сердца, сосудов и системы кровообращения», — сказал он в беседе с «Невскими новостями».

По его словам, метеозависимость может быть и у людей старше 40 лет с ослабленным иммунитетом, нарушениями в деятельности нервной системы и щитовидной железы.

Ранее врач-эндокринолог Алёна Вавилова в беседе с «Известиями» рассказала, как правильно питаться с наступлением холодов, чтобы избежать набора веса.

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