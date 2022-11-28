Врач Белов посоветовал соблюдать режим дня во время барического «неспокойствия»

Врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов заявил, что в дни барического «неспокойствия» важно высыпаться и соблюдать режим.

«Отклонение в большую или меньшую сторону даже на 10 мм даёт о себе знать, нарушая нормальное функционирование организма. Тяжелее всего реагируют на перепады давления в атмосфере люди с заболеваниями сердца, сосудов и системы кровообращения», — сказал он в беседе с «Невскими новостями».

По его словам, метеозависимость может быть и у людей старше 40 лет с ослабленным иммунитетом, нарушениями в деятельности нервной системы и щитовидной железы.

Ранее врач-эндокринолог Алёна Вавилова в беседе с «Известиями» рассказала, как правильно питаться с наступлением холодов, чтобы избежать набора веса.