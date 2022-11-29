Врач Кудашкина посоветовала метеочувствительным людям укреплять сосуды

Врач общей практики и главный врач клиники Preventamed Елена Кудашкина в преддверии так называемой барической горы дала рекомендации метеочувствительным людям, как поддержать организм в период погодных перепадов.

В беседе с Life.ru специалист подчеркнула, что хороший отдых позволяет организму сохранить адаптивные способности, в том числе и к различным погодным условиям.

Она также посоветовала выпивать 1,5—2 л воды ежедневно, совершать прогулки на свежем воздухе, а также укреплять сосуды с помощью физиотерапевтических методик, спа-процедур и специальной лечебной диеты.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.