Врач Кудашкина посоветовала метеочувствительным людям укреплять сосуды

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Врач общей практики и главный врач клиники Preventamed Елена Кудашкина в преддверии так называемой барической горы дала рекомендации метеочувствительным людям, как поддержать организм в период погодных перепадов.
Врач Кудашкина посоветовала метеочувствительным людям укреплять сосуды
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В беседе с Life.ru специалист подчеркнула, что хороший отдых позволяет организму сохранить адаптивные способности, в том числе и к различным погодным условиям.

Она также посоветовала выпивать 1,5—2 л воды ежедневно, совершать прогулки на свежем воздухе, а также укреплять сосуды с помощью физиотерапевтических методик, спа-процедур и специальной лечебной диеты.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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