Врач Кудашкина посоветовала метеочувствительным людям укреплять сосуды
- Gettyimages.ru
- © BSIP/UIG
В беседе с Life.ru специалист подчеркнула, что хороший отдых позволяет организму сохранить адаптивные способности, в том числе и к различным погодным условиям.
Она также посоветовала выпивать 1,5—2 л воды ежедневно, совершать прогулки на свежем воздухе, а также укреплять сосуды с помощью физиотерапевтических методик, спа-процедур и специальной лечебной диеты.
Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.