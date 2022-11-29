Путин: каждому факту геноцида в ходе Великой Отечественной войны нужно дать судебную оценку
Путин отметил огромное значение работы, которую проводят областные и районные суды по признанию фактов геноцида мирных граждан в период Великой Отечественной войны.
Он сообщил, что сбор доказательств о зверствах и преступлениях нацистов продолжается.
«И впредь каждому такому факту нужно обязательно давать правовую, судебную оценку», — сказал президент.
Путин принял участие в Х Всероссийском съезде судей. RT вёл прямую трансляцию вступительного слова президента.
Ранее прокуратура Ставропольского края направила в суд заявление о признании геноцидом народов СССР действий нацистов в регионе во время Великой Отечественной войны.
Санкт-Петербургский городской суд признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда.