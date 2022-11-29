Путин: каждому факту геноцида в ходе Великой Отечественной войны нужно дать судебную оценку

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Российский президент Владимир Путин заявил, что каждому факту геноцида в ходе Великой Отечественной войны нужно дать судебную оценку.

Путин отметил огромное значение работы, которую проводят областные и районные суды по признанию фактов геноцида мирных граждан в период Великой Отечественной войны.

Он сообщил, что сбор доказательств о зверствах и преступлениях нацистов продолжается.

«И впредь каждому такому факту нужно обязательно давать правовую, судебную оценку», — сказал президент.

Путин принял участие в Х Всероссийском съезде судей. RT вёл прямую трансляцию вступительного слова президента.

Ранее прокуратура Ставропольского края направила в суд заявление о признании геноцидом народов СССР действий нацистов в регионе во время Великой Отечественной войны.

Санкт-Петербургский городской суд признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда.

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