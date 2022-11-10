Прокуратура попросила признать геноцидом действия нацистов на Ставрополье во время Великой Отечественной войны

Прокуратура Ставропольского края направила в суд заявление о признании геноцидом народов СССР действий нацистов в регионе во время Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

«Направлено в краевой суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершённых немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории региона», — приводит сообщение РИА Новости.

По данным ведомства, с августа 1942-го по январь 1943 года на территории Ставропольского края нацисты массово уничтожали советских граждан и военнопленных.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда.