Суд признал геноцидом действия нацистов в период блокады Ленинграда
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в ходе слушаний прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник сообщил, что реальное число погибших в период блокады Ленинграда составляет более 1 млн человек.
По данным прокуратуры, ущерб, причинённый нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 трлн рублей.
Ранее Ленинградский областной суд признал действия нацистов в Ленинградской области во время Великой Отечественной войны геноцидом.