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Суд признал геноцидом действия нацистов в период блокады Ленинграда

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Санкт-Петербургский городской суд признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда.
Суд признал геноцидом действия нацистов в период блокады Ленинграда
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в ходе слушаний прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник сообщил, что реальное число погибших в период блокады Ленинграда составляет более 1 млн человек.

По данным прокуратуры, ущерб, причинённый нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 трлн рублей.

Ранее Ленинградский областной суд признал действия нацистов в Ленинградской области во время Великой Отечественной войны геноцидом.

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