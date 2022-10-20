Суд признал геноцидом действия нацистов в период блокады Ленинграда

Санкт-Петербургский городской суд признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в ходе слушаний прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник сообщил, что реальное число погибших в период блокады Ленинграда составляет более 1 млн человек.

По данным прокуратуры, ущерб, причинённый нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 трлн рублей.

Ранее Ленинградский областной суд признал действия нацистов в Ленинградской области во время Великой Отечественной войны геноцидом.