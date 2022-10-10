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Суд признал геноцидом действия нацистов в Ленобласти в период Великой Отечественной войны

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Ленинградский областной суд признал действия нацистов в Ленинградской области во время Великой Отечественной войны геноцидом.
Суд признал геноцидом действия нацистов в Ленобласти в период Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в ходе слушаний были представлены документы и свидетельские показания, доказывающие массовое уничтожение советских граждан немецкими оккупационными властями в Ленинградской области в 1941—1944 годах.

Генпрокуратура информирует, что в период Великой Отечественной войны на оккупированной территории Ленинградской области нацисты занимались расстрелами и пытками граждан. Они использовали смертельные инъекции и заживо сжигали людей в концентрационных лагерях.

Ранее прокуратура Санкт-Петербурга направила в суд иск о признании блокады Ленинграда геноцидом.

Кроме того, прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник сообщил, что реальное число погибших в период блокады Ленинграда составляет более 1 млн, что значительно превышает официальную статистику.

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