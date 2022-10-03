Прокурор: число погибших в период блокады Ленинграда превышает 1 млн

Прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник сообщил, что реальное число погибших в период блокады Ленинграда составляет более 1 млн, что значительно превышает официальную статистику.

Как информирует РИА Новости, об этом прокурор сообщил в ходе первого заседания Санкт-Петербургского городского суда по иску о признании блокады Ленинграда геноцидом советского народа.

Он рассказал, что, согласно официальной статистике, погибли 649 тыс. человек.

Мельник добавил, что прокуратура проверила архивные и статистические документы, что позволило установить значительно большее число погибших в период блокады.

«Согласно подсчётам, (число погибших. — RT) превысило 1 млн человек», — заявил он.

Прокурор также сообщил, что вместе с оккупационными войсками нацистской Германии в блокаде Ленинграда участвовали воинские формирования Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии и Финляндии и добровольцы из числа австрийцев, латышей, поляков, французов и чехов.

Ранее на Смоленском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга прошла траурная церемония с участием блокадников, курсантов и школьников. Мероприятие было приурочено к 81-й годовщине начала блокады Ленинграда.