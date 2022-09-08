В Петербурге почтили память жертв блокады Ленинграда
- РИА Новости
- © Александр Гальперин
Об этом пишут «Невские новости».
Участники траурной церемонии возложили цветы в местах братских захоронений Смоленского мемориального кладбища на Васильевском острове. Здесь находится 43 братских могилы, в которых захоронены 31 190 человек.
Также собравшиеся принесли цветы и свечи к подножию центрального обелиска «Вечная память героическим защитникам города Ленина, отдавшим свою жизнь за честь, свободу и независимость нашей Родины 1941—1943».
Ранее «Радио 1» сообщало, что в подмосковном посёлке Колюбакино перезахоронили останки 11 военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны.