Прокуратура направила в суд иск о признании блокады Ленинграда геноцидом

Прокуратура Санкт-Петербурга направила в суд иск с требованием признать блокаду Ленинграда преступлением против человечности, военным преступлением и геноцидом советского народа.

Об этом сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры России.

«По поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова в день 81-й годовщины начала блокады Ленинграда оккупационными властями Германии и их пособниками прокурором г. Санкт-Петербурга в городской суд подано заявление о признании ее военным преступлением и преступлением против человечности, геноцидом советского народа», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, в период с 1941 по 1944 год население Ленинграда и объекты городской инфраструктуры подвергались систематическим обстрелам и бомбардировкам, а в городе были созданы условия для возникновения голода.

«Всего за период блокады Ленинграда немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками истреблены более 1 млн советских граждан», — сообщили в прокуратуре.

Ранее музей Победы представил экспозицию ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда.