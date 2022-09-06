Музей Победы представил выставку ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда

Музей Победы представил экспозицию ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Среди экспонатов — мебель, одежда, документы, рисунки. В частности, посетители увидят первый сборник стихов Веры Инбер и первый номер журнала «Ленинград».

О Дороге жизни расскажут различные модели транспорта, редкие фотографии.

Выставка продлится до 12 октября.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в подмосковном посёлке Колюбакино перезахоронили останки 11 военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны.