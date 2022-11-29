«Неизменно отвечает на новые вызовы времени и запросы нашего общества»: Путин — о 100-летии Верховного суда РФ

Короткая ссылка
RT
Президент России Владимир Путин принимает участие в Х Всероссийском съезде судей. В этом году отмечается 100-летие Верховного суда РФ. На повестке заседания — внесение изменений в Кодекс судейской этики, формирование новых составов Совета судей, Высшей квалификационной коллегии судей и Высшей экзаменационной комиссии по приёму квалификационного экзамена на должность судьи. RT вёл прямую трансляцию вступительного слова главы государства.

Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить