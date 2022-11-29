«Неизменно отвечает на новые вызовы времени и запросы нашего общества»: Путин — о 100-летии Верховного суда РФ

Президент России Владимир Путин принимает участие в Х Всероссийском съезде судей. В этом году отмечается 100-летие Верховного суда РФ. На повестке заседания — внесение изменений в Кодекс судейской этики, формирование новых составов Совета судей, Высшей квалификационной коллегии судей и Высшей экзаменационной комиссии по приёму квалификационного экзамена на должность судьи. RT вёл прямую трансляцию вступительного слова главы государства.