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Обвиняемый в массовом убийстве в Перми Бекмансуров попросил не назначать ему пожизненное

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Экс-студент пермского университета Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в вузе, в последнем слове попросил не назначать ему пожизненное заключение из-за состояния здоровья.
Обвиняемый в массовом убийстве в Перми Бекмансуров попросил не назначать ему пожизненное
  • РИА Новости

«Вину признаю, раскаиваюсь. Прошу суд учесть состояние моего здоровья — я на всю жизнь прикован к инвалидной коляске, — а также активное сотрудничество с органами следствия. Прошу не назначать мне максимальное наказание», — приводит его слова из зала суда РИА Новости.

Бекмансуров попросил в полной мере «реализовать принципы гуманизма и индивидуальности при выборе наказания».

Он также пообещал возместить потерпевшим ущерб из своих средств, если сможет работать.

В сентябре 2021 года Бекмансуров открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании Пермского госуниверситета.

Жертвами атаки стали шесть человек в возрасте от 18 до 66 лет, более 40 человек получили травмы различной степени тяжести.

В суде он признал свою вину в массовом убийстве в Пермском госуниверситете, но отказался давать показания.

Прокурор попросил приговорить Бекмансурова к пожизненному лишению свободы.

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