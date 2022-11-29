Обвиняемый в массовом убийстве в Перми Бекмансуров попросил не назначать ему пожизненное

Экс-студент пермского университета Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в вузе, в последнем слове попросил не назначать ему пожизненное заключение из-за состояния здоровья.

«Вину признаю, раскаиваюсь. Прошу суд учесть состояние моего здоровья — я на всю жизнь прикован к инвалидной коляске, — а также активное сотрудничество с органами следствия. Прошу не назначать мне максимальное наказание», — приводит его слова из зала суда РИА Новости.

Бекмансуров попросил в полной мере «реализовать принципы гуманизма и индивидуальности при выборе наказания».

Он также пообещал возместить потерпевшим ущерб из своих средств, если сможет работать.

В сентябре 2021 года Бекмансуров открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании Пермского госуниверситета.

Жертвами атаки стали шесть человек в возрасте от 18 до 66 лет, более 40 человек получили травмы различной степени тяжести.

В суде он признал свою вину в массовом убийстве в Пермском госуниверситете, но отказался давать показания.

Прокурор попросил приговорить Бекмансурова к пожизненному лишению свободы.