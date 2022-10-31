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Обвиняемый в массовом убийстве в университете Перми Бекмансуров признал вину

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Тимур Бекмансуров в суде признал свою вину в массовом убийстве в Пермском госуниверситете, но отказался давать показания. Об этом сообщает РИА Новости.
Обвиняемый в массовом убийстве в университете Перми Бекмансуров признал вину
  • РИА Новости

«Вину признаю... в полном объёме, раскаиваюсь в содеянном. На основании статьи 51 Конституции России я отказываюсь от дачи показаний, при необходимости готов ответить на вопросы», — сказал он.

В сентябре 2021 года 18-летний студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании Пермского госуниверситета. Жертвами атаки стали шесть человек в возрасте от 18 до 66 лет, более 40 человек получили травмы различной степени тяжести.

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