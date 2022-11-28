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Прокурор запросил пожизненный срок для устроившего стрельбу в университете Перми

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Прокурор попросил приговорить к пожизненному лишению свободы Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в университете Перми.
Прокурор запросил пожизненный срок для устроившего стрельбу в университете Перми
  • Gettyimages.ru

«Просим признать виновным. По совокупности преступлений прошу назначить Бекмансурову Тимуру Маратовичу наказание в виде пожизненного лишения свободы», — приводит РИА Новости его слова в краевом суде.

Ранее Бекмансуров в суде признал свою вину в массовом убийстве в Пермском госуниверситете, но отказался давать показания.

В сентябре 2021 года он открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании Пермского госуниверситета.

Жертвами атаки стали шесть человек в возрасте от 18 до 66 лет, более 40 человек получили травмы различной степени тяжести.

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