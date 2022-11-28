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Терапевт Кондрахин прокомментировал ситуацию с заболеваемостью ОРВИ и гриппом

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Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что рост числа заболевших ОРВИ и гриппом — стандартная ситуация в осенне-зимний период.
Терапевт Кондрахин прокомментировал ситуацию с заболеваемостью ОРВИ и гриппом
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«Два года мы почти не сталкивались с вирусом гриппа. Люди вакцинировались от ковида, появлялись антитела, включался иммунный ответ, организму было легче справиться, даже если в него попадал и другой вирус. Поэтому фона для гриппа и ОРВИ не было», — напомнил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, основная мера профилактики — вакцинация от гриппа.

Со своей стороны, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев в беседе с Общественной службой новостей подтвердил, что поздней осенью и в начале зимы всегда идёт повышение заболеваемости ОРВИ.

«Сейчас — подъём всех респираторных заболеваний, связанных с поражением верхних дыхательных путей», — отметил он.

Как добавил эксперт, если человек носит маску и соблюдает социальную дистанцию, то заболеваемость респираторными инфекциями будет ниже.

Ранее иммунолог Николай Крючков прокомментировал ситуацию с заболеваемостью штаммом коронавируса «цербер».

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