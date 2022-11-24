Иммунолог Крючков рассказал о группах риска по штамму коронавируса «цербер»

Иммунолог Николай Крючков прокомментировал ситуацию с заболеваемостью штаммом коронавируса «цербер».

В беседе с радио «Комсомольская правда» он согласился с прогнозом, что в начале 2023 года «цербер» станет преобладающим штаммом в России.

«В Европе уже в декабре он станет абсолютно доминирующим, на него будет приходиться 70—75% от всех случаев. Что касается заразности, то никаких особенностей нет, заболеть может любой человек», — сказал эксперт.

По его словам, в группы риска входят пожилые люди, люди с тяжёлыми хроническими заболеваниями, беременные женщины, дети до трёх лет.

«Несколько реже стала встречаться потеря обоняния, но в целом примерно симптоматика та же: повышенная температура, общая слабость, боли в мышцах и горле, головные боли, насморк. Это и неспецифические симптомы», — добавил Крючков.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент представляет больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от первого, и от второго.