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Врач Андросова рассказала, что сухость кожи может быть проявлением гиповитаминоза

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Заместитель главного врача клиники «Медси» на Ленинском проспекте Елена Андросова рассказала о симптомах нехватки витаминов в организме.
Врач Андросова рассказала, что сухость кожи может быть проявлением гиповитаминоза
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В разговоре с Life.ru специалист подчеркнула, что гиповитаминоз характеризуется нехваткой одного или нескольких витаминов или их групп. Симптомы данного состояния в первую очередь проявляются на коже. В частности, она становится сухой, бледной и склонной к раздражению.

«Отмечается кровоточивость дёсен, пациентов беспокоят частые простудные заболевания с затяжным периодом выздоровления. Они практически постоянно чувствуют себя усталыми, раздражены и апатичны. Кроме того, недостаток витаминов может спровоцировать рецидивы хронических заболеваний», — сказала Андросова.

Ранее главный эндокринолог Главного медицинского управления Управления делами президента России кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина в беседе с НСН рассказала о принципах питания при диабете.

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