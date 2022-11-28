Пасечник предложил минимизировать затраты на проведение новогодних праздников в ЛНР
- РИА Новости
Об этом написал в Telegram врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
«Особое внимание должно быть уделено семьям военнослужащих — участников СВО, переселенцам и всем попавшим в трудную жизненную ситуацию. Предлагаю отказаться от дорогостоящих торжеств и корпоративов, отправив средства на поддержку нашей армии», — сказал он.
Пасечник подчеркнул, что «Новый год в Луганской Народной Республике состоится».
Ранее в Санкт-Петербурге решили отменить запланированные праздничные мероприятия по случаю Нового года.
Отменены в том числе концерт на Дворцовой площади и фейерверк, а сэкономленные средства будут использованы для оснащения добровольцев и мобилизованных.
Похожее решение приняли в Нижнем Новгороде.
После этого в Министерстве обороны России заявили, что нет необходимости отменять новогодние мероприятия в регионах, чтобы направить сэкономленные средства на нужды военных, а ВС России имеют всё необходимое оснащение, чтобы обеспечить каждого военного как в районах спецоперации, так и в местах подготовки мобилизованных.