Пасечник предложил минимизировать затраты на проведение новогодних праздников в ЛНР

Власти ЛНР минимизируют затраты на проведение новогодних праздников, сэкономленные деньги будут направлены на поддержку армии. Во всех городах и районах республики при этом будут установлены новогодние ёлки и пройдут детские утренники.

Об этом написал в Telegram врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

«Особое внимание должно быть уделено семьям военнослужащих — участников СВО, переселенцам и всем попавшим в трудную жизненную ситуацию. Предлагаю отказаться от дорогостоящих торжеств и корпоративов, отправив средства на поддержку нашей армии», — сказал он.

Пасечник подчеркнул, что «Новый год в Луганской Народной Республике состоится».

Ранее в Санкт-Петербурге решили отменить запланированные праздничные мероприятия по случаю Нового года.

Отменены в том числе концерт на Дворцовой площади и фейерверк, а сэкономленные средства будут использованы для оснащения добровольцев и мобилизованных.

Похожее решение приняли в Нижнем Новгороде.

После этого в Министерстве обороны России заявили, что нет необходимости отменять новогодние мероприятия в регионах, чтобы направить сэкономленные средства на нужды военных, а ВС России имеют всё необходимое оснащение, чтобы обеспечить каждого военного как в районах спецоперации, так и в местах подготовки мобилизованных.