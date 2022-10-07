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Мэр Нижнего Новгорода сообщил об отмене новогодних гуляний и салютов

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Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил об отмене новогодних гуляний и салютов. Сэкономленные средства будут направлены, в том числе, на обеспечение льгот семьям мобилизованных.
Мэр Нижнего Новгорода сообщил об отмене новогодних гуляний и салютов
  • Gettyimages.ru

Об этом Шалабаев сказал в видеообращении в своём Telegram-канале.

«Будут ёлки для детей, какие-то праздничные мероприятия в школах, в детских садах — мы всё это сохраним», — отметил он.

Мэр добавил, что массовых гуляний, фейерверков, концертов на новогодние и рождественские праздники в городе не планируется.

Ранее власти Петербурга сообщили, что решили отменить запланированные праздничные мероприятия по случаю Нового года.

Сэкономленные средства будут использования для оснащения добровольцев и мобилизованных.

Как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о мерах поддержки мобилизованных и их семей в регионе.

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