В Петербурге решили отменить запланированные новогодние мероприятия
- РИА Новости
Об этом губернатор Петербурга Александр Беглов заявил в своём Telegram-канале.
Он отметил, что соответствующее решение принято в ходе совещания с членами правительства города.
«Не состоится концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, фейерверк, благотворительный приём в Таврическом дворце», — сообщил он.
Глава города добавил, что новогодние программы для семей с детьми и традиционные детские ёлки в городском календаре будут сохранены.
Он отметил, что «сэкономленные средства будут использованы для приобретения дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных».
Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о мерах поддержки мобилизованных и их семей в регионе.