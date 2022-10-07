В Петербурге решили отменить запланированные новогодние мероприятия

В Санкт-Петербурге решили отменить запланированные праздничные мероприятия по случаю Нового года. В том числе отменён концерт на Дворцовой площади и фейерверк. Сэкономленные средства будут использования для оснащения добровольцев и мобилизованных.

Об этом губернатор Петербурга Александр Беглов заявил в своём Telegram-канале.

Он отметил, что соответствующее решение принято в ходе совещания с членами правительства города.

«Не состоится концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, фейерверк, благотворительный приём в Таврическом дворце», — сообщил он.

Глава города добавил, что новогодние программы для семей с детьми и традиционные детские ёлки в городском календаре будут сохранены.

Он отметил, что «сэкономленные средства будут использованы для приобретения дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных».

Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о мерах поддержки мобилизованных и их семей в регионе.