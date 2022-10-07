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Минобороны считает лишней отмену новогодних мероприятий ради направления средств военным

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В Министерстве обороны России заявили, что нет необходимости отменять новогодние мероприятия в регионах, чтобы направить сэкономленные средства на нужды военных, сообщает РИА Новости. Там подчеркнули, что ВС России имеют всё необходимое оснащение, чтобы обеспечить каждого военного как в районах спецоперации, так и в местах подготовки мобилизованных.
Минобороны считает лишней отмену новогодних мероприятий ради направления средств военным
  • globallookpress.com

Такое заявление сделал замминистра обороны — начальник Главного военно-политического управления ВС генерал-полковник Виктор Горемыкин.

«Мы, безусловно, признательны за оказываемую сегодня во всех регионах активную поддержку Вооружённых сил России и проведения частичной мобилизации. Вместе с тем хочу подчеркнуть, что никакой необходимости отменять праздничные новогодние мероприятия в российских регионах, чтобы направить сэкономленные средства для обеспечения наших военнослужащих, включая призванных в ходе частичной мобилизации, нет», — сказал он.

Инициативы в отдельных регионах по отмене новогодних мероприятий для детей под предлогом поддержки вооружённых сил являются преждевременными и ненужными, добавил замминистра.

Ранее в Санкт-Петербурге решили отменить запланированные праздничные мероприятия по случаю Нового года.

Отменены, в том числе, концерт на Дворцовой площади и фейерверк, а сэкономленные средства будут использованы для оснащения добровольцев и мобилизованных.

Похожее решение приняли в Нижнем Новгороде.

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