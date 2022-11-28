Более 4 тысяч заявок подали граждане на работу в столичных скоропомощных комплексах

Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что для устройства на работу в новые скоропомощные стационарные комплексы Москвы поступило более 4 тыс. заявок от врачей, среднего медицинского и немедицинского персонала.

Об этом информирует НСН.

«Наибольшее количество заявок прислали врачи-хирурги и врачи-анестезиологи-реаниматологи — порядка 340 и более 280 соответственно. На третьем месте по активности — врачи-терапевты, которые подали более 230 заявок. Также активно откликаются на вакансии акушеры-гинекологи и врачи-травматологи-ортопеды — от них на сайт проекта поступило в общей сложности порядка 350 заявок. Кроме того, пришло более 1 тыс. заявок на должности среднего медицинского персонала», — отметила Ракова.

Большинство заявок — около 3,4 тыс. — поступило из Москвы и Подмосковья.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Дубна» в Московской области, на предприятии компании «Алтегра», запустили производство уникального антибиотика «Бианем АФ».