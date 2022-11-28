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Врач Улумбекова предупредила о риске развития диабета на фоне COVID-19

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Ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова рассказала, что у некоторых пациентов, перенёсших коронавирус в тяжёлой форме, может развиться ряд заболеваний.
Врач Улумбекова предупредила о риске развития диабета на фоне COVID-19
  • Gettyimages.ru

У многих пациентов, тяжело перенёсших коронавирус, возникают риски возникновения сахарного диабета, сообщила специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«По научным публикациям известно, что коронавирус влияет на сосуды, в том числе сосуды головного мозга. Поэтому у пациентов возникают нарушения памяти, когнитивные расстройства, бессонница, депрессия... Коронавирус также может воздействовать на желудочно-кишечный тракт, возникают осложнения. Это всё, не говоря о системе дыхания», — подытожила Улумбекова.

Ранее психиатр, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица в беседе с ФАН перечислил психологические расстройства, которые может вызывать COVID-19. В их числе панические атаки, бессонница, агрессия, беспричинная усталость, проблемы с памятью и другие.

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