Врач Улумбекова предупредила о риске развития диабета на фоне COVID-19

Ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова рассказала, что у некоторых пациентов, перенёсших коронавирус в тяжёлой форме, может развиться ряд заболеваний.

У многих пациентов, тяжело перенёсших коронавирус, возникают риски возникновения сахарного диабета, сообщила специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«По научным публикациям известно, что коронавирус влияет на сосуды, в том числе сосуды головного мозга. Поэтому у пациентов возникают нарушения памяти, когнитивные расстройства, бессонница, депрессия... Коронавирус также может воздействовать на желудочно-кишечный тракт, возникают осложнения. Это всё, не говоря о системе дыхания», — подытожила Улумбекова.

Ранее психиатр, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица в беседе с ФАН перечислил психологические расстройства, которые может вызывать COVID-19. В их числе панические атаки, бессонница, агрессия, беспричинная усталость, проблемы с памятью и другие.