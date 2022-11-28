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Песков: высокие показатели рейтинга Путина доказывают эффективность его работы

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал высокие показатели рейтинга президента России Владимира Путина.
Песков: высокие показатели рейтинга Путина доказывают эффективность его работы
  • РИА Новости

По его словам, показатели традиционно очень высокие.

«Какие-то небольшие... совсем небольшие изменения происходят от недели к неделе, то, что мы фиксируем по итогам работы социологических служб, но в целом действительно это такой феномен: Путин — высокий уровень доверия населения. Это говорит о том, что он работает эффективно», — сказал Песков.

Согласно результатам опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), уровень доверия россиян к президенту России Владимиру Путину составил 78,7%.

Ранее в Кремле заявили о консолидации граждан вокруг президента России Владимира Путина в 2022 году на фоне беспрецедентных событий вокруг страны.

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