ВЦИОМ: уровень доверия россиян к Путину составил 78,7%

Уровень доверия россиян к президенту России Владимиру Путину составил 78,7%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным опроса, 75% граждан одобряют деятельность Путина.

При этом премьер-министру России Михаилу Мишустину доверяют 62% респондентов, его деятельность одобряют — 52,8%.

В целом деятельность российского правительства одобряют 49,1% опрошенных.

Ранее в Кремле заявили о консолидации граждан вокруг президента России Владимира Путина в 2022 году на фоне беспрецедентных событий вокруг страны.

Путин в апреле отмечал, что российское общество проявляет зрелость, сплочённость, поддерживает вооружённые силы, а также усилия, направленные на безусловное обеспечение безопасности самой России и на поддержку граждан, проживающих в Донбассе.