Терапевт Ескова предупредила, что одежда с подогревом небезопасна для здоровья

Терапевт Ирина Ескова рассказала, что длительное ношение одежды с подогревом может спровоцировать развитие и обострение ряда опасных заболеваний.

«Есть заболевания, которые способны активироваться при повышении температуры и усилении обменных процессов. В первую очередь это онкология и болезни крови», — объяснила она в разговоре с «Москвой 24».

Кроме того, из-за перегрева тела снижается количество лейкоцитов, которые отвечают за иммунитет. Соответственно, возрастает риск вирусных инфекций, отметила Ескова.

Также, по её словам, под влиянием инфракрасного излучения концентрация клеточного калия и натрия снижается, а кальция — повышается. Это приводит к нарушению работы сердца и кальцинозу сосудов. А рост уровня иммуноглобулинов может способствовать развитию аутоиммунных процессов, заключила врач.

Ранее диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в беседе с ФАН заявила, что синтетические сахарозаменители могут вызвать аллергию.