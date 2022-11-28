Подлодка «Магадан» вернулась во Владивосток после пусков ракет «Калибр» в Японском море

Новейшая дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» Тихоокеанского флота вернулась во Владивосток после проведения учебных ракетных пусков комплексом «Калибр» из акватории Японского моря.

«Новейшая подводная лодка «Магадан» ТОФ вернулась в пункт базирования после проведения ракетных стрельб», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы флота.

Уточняется, что экипаж подводной лодки выполнил все поставленные перед ним задачи, с высокой точностью поразил морскую и наземную цели.

25 ноября в Минобороны России сообщили, что подлодка Тихоокеанского флота «Магадан» осуществила пуски ракет «Калибр» из-под воды в Японском море.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что темпы производства и поставок востребованной в российской армии продукции необходимо увеличить.