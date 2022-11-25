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Подлодка «Магадан» провела пуски ракет «Калибр» из-под воды в Японском море

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Подводная лодка Тихоокеанского флота «Магадан» осуществила пуски ракет «Калибр» из-под воды в Японском море, сообщает Минобороны России.

«Новейшая дизель-электрическая подводная лодка Тихоокеанского флота (ТОФ) из акватории Японского моря произвела пуски из подводного положения крылатых ракет комплекса «Калибр» по морской и береговой целям», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что до выполнения боевых упражнений подлодка скрытно вошла в заданный район.

Ракеты поразили мишень на воде и мишень на суше в Хабаровском крае.

16 сентября две российские атомные подлодки выполнили пуски крылатых ракет с маршрута Северного морского пути по мишени, имитирующей отряд кораблей условного противника.

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