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Минобороны России: две АПЛ выполнили пуски ракет в районе Севморпути по «противнику»

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Две российские атомные подлодки выполнили пуски крылатых ракет с маршрута Северного морского пути по мишени, имитирующей отряд кораблей условного противника. Об этом сообщили в Минобороны России.
Минобороны России: две АПЛ выполнили пуски ракет в районе Севморпути по «противнику»
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Пуски ракет прошли в ходе комплексной арктической экспедиции «Умка-2022».

«Атомные подводные крейсеры с крылатыми ракетами «Омск» и «Новосибирск» Тихоокеанского флота, находясь в надводном положении, из акватории Чукотского моря произвели пуски противокорабельных крылатых ракет «Гранит» и «Оникс», — говорится в сообщении Минобороны России.

Отмечается, что для выполнения ракетной стрельбы атомный подводный крейсер «Новосибирск» прошёл подо льдами и всплыл в назначенном районе в акватории Северного морского пути, откуда и было применено ракетное оружие».

В июне экипажи атомных подводных лодок Северного флота «Смоленск» и «Северодвинск» провели учения в Баренцевом море. Они выполнили тренировочные стрельбы ракетами «Калибр» и «Гранит».

АПЛ нанесли удары по учебным целям с расстояния около 200 км.

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