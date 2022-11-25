Врач Мымрина назвала повышенный аппетит одним из проявлений «нейроковида»

Врач-терапевт медицинского центра «Андреевские больницы — НЕБОЛИТ» Екатерина Мымрина объяснила, с чем связано повышение аппетита у некоторых пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией.

Повышенный аппетит при новой коронавирусной инфекции может быть связан с проявлением так называемого нейроковида, объяснила специалист в разговоре с Life.ru.

По её словам, проявлениями заболевания являются нарушения обоняния, зрения, слуха, памяти. Может быть поражён любой отдел нервной системы, в том числе и центр голода и насыщения, отметила врач.

«Если повышенный аппетит становится проблемой, то лечение предполагает применение вазоактивных препаратов, нейропротекторов, антиоксидантов, в крайнем случае — психотропных препаратов. В остальных случаях аппетит нормализуется самостоятельно в течение двух — четырёх недель», — заключила терапевт.

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