Врач Демьяновская объяснила, что делать в случае получения травмы при падении зимой

Падение на скользкой дороге может привести к ушибу, растяжению и перелому, при этом тактика оказания первой помощи в каждом случае будет разной. Об этом RT рассказала кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

По словам врача, самые частые причины падений — скользящая подошва обуви, спешка и невнимательность при ходьбе.

«Особенно опасны такие падения для пожилых людей, так как во многих случаях они заканчиваются тяжёлой травмой — переломом шейки бедра, возможны переломы рёбер и позвоночника», — предупредила специалист.

Также, если упавший человек испытывает острую боль, не чувствует конечности, не может пошевелиться, необходимо незамедлительно вызвать cкорую помощь, сообщила врач-эксперт лаборатории «Гемотест».

При этом до приезда врачей не стоит пытаться самостоятельно поднять или перевернуть человека, поскольку это может только усугубить ситуацию, пояснила она.

Кроме того, как заявила Демьяновская, в гололёд нельзя занимать обе руки сумками — в случае падения это позволит удержать равновесие.

«Если вы всё-таки поскользнулись, то при падении на спину важно прижать подбородок к груди, это снизит вероятность черепно-мозговой травмы. Шапка и капюшон помогут смягчить удар», — объяснила собеседница RT.

Она предупредила, что тошнота, головокружение, боль в области живота свидетельствуют о черепно-мозговой травме или травме органов брюшной полости — пострадавшему необходима срочная помощь врача.

Повреждение связок будет характеризовать сильная боль и отёчность, может формироваться гематома, заявила врач.

При растяжении связочного аппарата голеностопного сустава необходимо приподнять стопу вверх и обеспечить ноге покой.

«К повреждённому месту несколько раз прикладывается лёд, разогревать больное место нельзя», — заключила специалист.

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