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Путин заявил о намерении России продолжать стремиться к росту продолжительности жизни граждан

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия продолжит стремиться к увеличению средней продолжительности жизни в стране до более 80 лет, в том числе используя инструменты искусственного интеллекта для достижения этой задачи.
Путин заявил о намерении России продолжать стремиться к росту продолжительности жизни граждан
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Metzel/Kremlin Pool

 Об этом он заявил на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

«Здравоохранение — важнейшее направление деятельности любого государства, но продолжительность и качество жизни человека — это такой агрегированный, обобщённый показатель работы государства по всем направлениям: и в экономике, и в социальной сфере. Безусловно, вхождение в клуб 80 плюс — эта задача у нас остаётся. Мы будем к этому двигаться и идти, будем делать это в том числе с помощью инструментов искусственного интеллекта», — сказал Путин.

Ранее помощник директора по региональному развитию и федеральным проектам геронтологического центра Александр Розанов назвал топ-5 привычек, отказавшись от которых можно улучшить здоровье и продлить жизнь.

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