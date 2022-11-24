Врач Габуев назвал отказ от курения одним из средств борьбы с храпом

Врач-гастроэнтеролог сервиса по управлению здоровьем Budu Азамат Габуев рассказал, что храп может возникать по ряду причин, в зависимости от этого применяются разные средства и методы лечения.

Помочь в борьбе с храпом может снижение массы тела, отказ от курения, применение противовоспалительных спреев, использование носовых расширителей и специальных стоматологических приспособлений, а иногда и оперативное лечение, сообщил врач в разговоре с Life.ru.

Иногда состояние пациента улучшается и за счёт позиционной терапии — смены позы для сна, подушки или матраса.

В ряде ситуаций используют приборы для респираторной поддержки во время сна: пациенты спят в специальной маске, которая подключена к аппарату. Он помогает человеку дышать в физиологическом ритме, резюмировал Габуев.

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