Педиатр Пушкарёв объяснил, что потребность в приёме жаропонижающих обусловлена состоянием ребёнка

Педиатр Европейского медицинского центра Игорь Пушкарёв заявил, что не всегда следует принимать меры для снижения температуры у ребёнка.

«Здесь в большей степени имеют значение не цифры на термометре, а переносимость лихорадки. Если при температуре 38,5 ребёнок бодрый и хорошо пьёт, то не стоит мешать организму бороться. Если же ребёнок вял, сонлив, плаксив и, вероятно, испытывает те же ощущения, что и взрослые во время болезни — головную боль, ломоту, тошноту, — то стоит вмешаться», — рассказал врач в беседе с «Газетой.Ru».

Главная цель приёма жаропонижающих — не снижение температуры до 36,6, а улучшение самочувствия ребёнка, заключил педиатр.

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