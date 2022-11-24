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Врач Горина напомнила, что при помощи анализов можно выявить скрытые заболевания сердца

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Врач общей практики Елена Горина рассказала, что при помощи определённых лабораторных исследований можно обнаружить скрытые угрозы для сердца и сосудов на начальной стадии.

«В современных лабораториях человек может пройти углублённую диагностику для поиска ранних скрытых нарушений, которые приводят к сердечно-сосудистым катастрофам — инфарктам и инсультам», — объяснила специалист в беседе с «Известиями».

Обнаружить проблемы с сердцем даже при отсутствии жалоб помогает анализ крови на тропонин I. Содержание этого белка увеличивается в крови при воспалении или перегрузке сердечной мышцы.

Второе углублённое исследование — индекс атерогенности. С его помощью анализируют соотношение фракций холестерина в крови — плохого к хорошему. Так можно установить, развивается ли атеросклероз.

Ранее главный эндокринолог Главного медицинского управления Управления делами президента России, кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина в беседе с НСН рассказала о принципах питания при диабете.

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