Врач Зяблова допустила, что россияне не любят ходить к врачам из-за доступности лекарств

Заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова выразила мнение, что россияне занимаются самолечением, а не ходят к врачам в том числе из-за свободной продажи лекарств в России.

Прежде всего, люди не готовы тратить время, заявила она в беседе с Life.ru. У многих посещение врачей ассоциируется с долгим ожиданием приёма в очереди и временем, потраченным на дорогу. Также многие пациенты не доверяют врачам.

«Большое количество медикаментов у нас продаются без рецепта, соответственно пациент может свободно приобретать лекарства на своё усмотрение или по рекомендации близких», — добавила Зяблова.

Ранее НСН сообщала, что в Москве расширили функционал электронных медкарт. Теперь там доступны результаты исследований КТ и МРТ из городских медучреждений, частных и федеральных клиник.