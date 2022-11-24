Узнать больше

Врач Зяблова допустила, что россияне не любят ходить к врачам из-за доступности лекарств

Короткая ссылка
Заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова выразила мнение, что россияне занимаются самолечением, а не ходят к врачам в том числе из-за свободной продажи лекарств в России.
Врач Зяблова допустила, что россияне не любят ходить к врачам из-за доступности лекарств
  • Gettyimages.ru
  • © Marko Geber

Прежде всего, люди не готовы тратить время, заявила она в беседе с Life.ru. У многих посещение врачей ассоциируется с долгим ожиданием приёма в очереди и временем, потраченным на дорогу. Также многие пациенты не доверяют врачам.

«Большое количество медикаментов у нас продаются без рецепта, соответственно пациент может свободно приобретать лекарства на своё усмотрение или по рекомендации близких», — добавила Зяблова.

Ранее НСН сообщала, что в Москве расширили функционал электронных медкарт. Теперь там доступны результаты исследований КТ и МРТ из городских медучреждений, частных и федеральных клиник.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить