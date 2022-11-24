Врач Зяблова допустила, что россияне не любят ходить к врачам из-за доступности лекарств
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Прежде всего, люди не готовы тратить время, заявила она в беседе с Life.ru. У многих посещение врачей ассоциируется с долгим ожиданием приёма в очереди и временем, потраченным на дорогу. Также многие пациенты не доверяют врачам.
«Большое количество медикаментов у нас продаются без рецепта, соответственно пациент может свободно приобретать лекарства на своё усмотрение или по рекомендации близких», — добавила Зяблова.
Ранее НСН сообщала, что в Москве расширили функционал электронных медкарт. Теперь там доступны результаты исследований КТ и МРТ из городских медучреждений, частных и федеральных клиник.