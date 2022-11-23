Проект об освобождении от НДФЛ семей с детьми при продаже земли принят в первом чтении
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Думы.
Уточняется, что семьи будут освобождаться от уплаты НДФЛ независимо от срока владения земельным участком.
Законопроект направлен на защиту интересов детей и их родителей.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов счёл справедливой идею облагать НДФЛ зарплаты уехавших за границу россиян, которые при этом продолжают получать выплаты из России.
Вместе с этим Силуанов отмечал, что вопрос об увеличении налоговой нагрузки на россиян на данный момент неактуален.