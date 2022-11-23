Проект об освобождении от НДФЛ семей с детьми при продаже земли принят в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект об освобождении от уплаты НДФЛ семей с двумя и более детьми при продаже земельных участков с расположенными на них жилыми домами и хозяйственными постройками.

РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Думы. Уточняется, что семьи будут освобождаться от уплаты НДФЛ независимо от срока владения земельным участком. Законопроект направлен на защиту интересов детей и их родителей. Ранее глава Минфина Антон Силуанов счёл справедливой идею облагать НДФЛ зарплаты уехавших за границу россиян, которые при этом продолжают получать выплаты из России. Вместе с этим Силуанов отмечал, что вопрос об увеличении налоговой нагрузки на россиян на данный момент неактуален.