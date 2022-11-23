Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в России

Госдума приняла во втором чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

Об этом информирует РИА Новости.

Законопроект содержит запрет пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе и СМИ.

Ранее правительство России поддержало законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии безотносительно возраста.