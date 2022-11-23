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Психолог Лобанова посоветовала сменить обстановку для борьбы с эмоциональным выгоранием

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Психолог Диана Лобанова дала советы по борьбе с эмоциональным выгоранием.
Психолог Лобанова посоветовала сменить обстановку для борьбы с эмоциональным выгоранием
  • Gettyimages.ru

В беседе с газетой «Известия» она порекомендовала посвящать время себе, хотя бы час в день. Потратить его можно на занятия, которые приносят удовольствие, или на отдых. Также возможны медитации, йога или массаж.

«Иногда, чтобы восстановить свои эмоциональные ресурсы, необходима смена обстановки. Это легко сделать, если поехать в путешествие, пусть даже небольшое. В период эмоционального выгорания важно записывать в ежедневник свои достижения, за которые вы могли бы себя похвалить, даже если они кажутся незначительными», — считает Лобанова.

По её словам, если человек не может справиться с проблемами самостоятельно, то ему лучше обратиться к психологу.

Ранее клинический психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с «Радио 1» посоветовал отдыхать на природе, чтобы зарядиться энергией.

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