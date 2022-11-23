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В России упростили порядок использования маткапитала для оплаты услуг в сфере образования

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Госдума упростила порядок использования маткапитала для оплаты образовательных услуг.
В России упростили порядок использования маткапитала для оплаты услуг в сфере образования
  • РИА Новости

«Документом предполагается возможность предоставления услуги по распоряжению средствами материнского капитала без необходимости предоставления договора об оказании платных образовательных услуг», — следует из заявления Думы.

Уточняется, что такая возможность предоставляется только при заключении ПФР соглашения об информационном взаимодействии с организацией, имеющей право на оказание платных образовательных услуг.

В соответствии с документом, необходимые для принятия решения сведения об оплате средствами маткапитала могут быть запрошены территориальными органами Пенсионного фонда в организации.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление о разрешении использовать маткапитал для оплаты услуг частного преподавателя.

Как сообщалось, размер материнского капитала на первого ребёнка к 2025 году может вырасти до 680 тыс. рублей.

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