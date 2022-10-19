В России разрешат использовать маткапитал для оплаты услуг частного преподавателя

Материнский капитал в России можно будет использовать для оплаты услуг частного преподавателя, сообщило правительство. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин.

Родители смогут оплатить труд частного преподавателя, услуги негосударственного детского сада или школы, однако у индивидуального предпринимателя при этом должна быть государственная лицензия на образовательную деятельность.

«Чтобы оплатить образовательные услуги из средств маткапитала, родителям нужно представить в Пенсионный фонд два документа — заявление и заключённый с ИП договор с расчётом стоимости», — рассказали в кабмине.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила правительству России рассмотреть вопрос о предоставлении семьям с детьми возможности использования средств материнского капитала для оказания медпомощи ребёнку.

Как сообщалось, размер материнского капитала на первого ребёнка к 2025 году может вырасти до 680 тыс. рублей.