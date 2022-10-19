В России разрешат использовать маткапитал для оплаты услуг частного преподавателя
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Родители смогут оплатить труд частного преподавателя, услуги негосударственного детского сада или школы, однако у индивидуального предпринимателя при этом должна быть государственная лицензия на образовательную деятельность.
«Чтобы оплатить образовательные услуги из средств маткапитала, родителям нужно представить в Пенсионный фонд два документа — заявление и заключённый с ИП договор с расчётом стоимости», — рассказали в кабмине.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила правительству России рассмотреть вопрос о предоставлении семьям с детьми возможности использования средств материнского капитала для оказания медпомощи ребёнку.
Как сообщалось, размер материнского капитала на первого ребёнка к 2025 году может вырасти до 680 тыс. рублей.