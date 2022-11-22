РИА Новости: Собчак уволила фигуранта дела о вымогательстве Суханова из «Oсторожно Media»

Кирилл Суханов, задержанный по делу о вымогательстве, уволен с поста коммерческого директора компании Ксении Собчак «Oсторожно Media».

«Он уволен 2 ноября», — сообщил РИА Новости источник в окружении Собчак.

Ранее стало известно о снятии Суханова с поста гендиректора фирмы «КС 2», занимающейся оказанием рекламных услуг.

В конце октября Тверской суд Москвы арестовал экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина. — RT) по делу о вымогательстве.

Также был арестован Кирилл Суханов.

Ещё одним подозреваемым по уголовному делу о вымогательстве стал журналист Тамерлан Бигаев.