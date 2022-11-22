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РИА Новости: Собчак уволила фигуранта дела о вымогательстве Суханова из «Oсторожно Media»

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Кирилл Суханов, задержанный по делу о вымогательстве, уволен с поста коммерческого директора компании Ксении Собчак «Oсторожно Media».
РИА Новости: Собчак уволила фигуранта дела о вымогательстве Суханова из «Oсторожно Media»
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

«Он уволен 2 ноября», — сообщил РИА Новости источник в окружении Собчак.

Ранее стало известно о снятии Суханова с поста гендиректора фирмы «КС 2», занимающейся оказанием рекламных услуг.

В конце октября Тверской суд Москвы арестовал экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина. — RTпо делу о вымогательстве.

Также был арестован Кирилл Суханов.

Ещё одним подозреваемым по уголовному делу о вымогательстве стал журналист Тамерлан Бигаев.

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